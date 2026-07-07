Buzzoola: среди молодых людей от 18 до 24 лет постоянно играют в мобильные игры 38% девушек и 31% парней

Согласно исследованию компании Buzzoola, мобильные игры стали неотъемлемой частью досуга российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. При этом наблюдается гендерное различие в привычках: постоянно играют 38% девушек и 31% парней. Об этом написал Ferra.ru со ссылкой на RuStore.

Руководитель направления по работе с контентом RuStore Ольга Алексеева пояснила, что у молодых игроков сформировалось две четкие модели поведения, зависящие от доступного времени и готовности платить.

Бесплатные сессии «на ходу». Когда игра используется для заполнения коротких пауз (в транспорте или очереди), молодежь предпочитает устанавливать головоломки (29% всех загрузок), симуляторы (14%) и казуальные игры (10%). Эти жанры не требуют глубокого погружения и позволяют быстро получить результат.

Платный гейминг. Если речь заходит о внутриигровых покупках, приоритеты меняются. Молодые люди готовы тратить деньги на более сложные и соревновательные проекты: шутеры (30% всех трат внутри игр), RPG — ролевые игры (28%) и стратегии (15%).

В топе самых скачиваемых приложений начала 2026 года оказались такие хиты, как головоломка «три в ряд» «Мир домовят», экшен Tanks Blitz, выживалка Doomsday: Last Survivors, а также «Мастер сборки» и Vita Mahjong.