Бутягин раскрыл, сколько лет тюрьмы ему грозило бы в случае выдачи Украине
Археологу Бутягину грозило до пяти лет колонии в случае выдачи Украине
Российский археолог и историк Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что на Украине ему грозил реальный срок. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«Статья, которая мне вменялась, предусматривает от трех до пяти лет колонии, помимо выплаты компенсации ущерба в размере около 200 миллионов гривен (около 4,5 миллиона долларов. — Прим. ред.)», — сказал Бутягин.
Он рассказал, что сумму компенсации за якобы нанесенный ущерб раскопками в Керчи рассчитали не фактически, а взяли максимальные показатели из его же отчетов начиная с 2014 года.
В декабре 2025 года археолога задержали в Польше по запросу Украины, вменив ему незаконные раскопки на территории Крыма. Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал это частью широкой атаки на российских ученых.
Бутягина освободили из тюрьмы в апреле 2026 года в ходе обмена заключенными на границе Польши и Белоруссии. В начале мая он смог вернуться к работе в Эрмитаже.