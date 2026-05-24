Бутягин раскрыл, сколько лет тюрьмы ему грозило бы в случае выдачи Украине

Археологу Бутягину грозило до пяти лет колонии в случае выдачи Украине

Российский археолог и историк Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что на Украине ему грозил реальный срок. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Статья, которая мне вменялась, предусматривает от трех до пяти лет колонии, помимо выплаты компенсации ущерба в размере около 200 миллионов гривен (около 4,5 миллиона долларов. — Прим. ред.)», — сказал Бутягин.

Он рассказал, что сумму компенсации за якобы нанесенный ущерб раскопками в Керчи рассчитали не фактически, а взяли максимальные показатели из его же отчетов начиная с 2014 года.

В декабре 2025 года археолога задержали в Польше по запросу Украины, вменив ему незаконные раскопки на территории Крыма. Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал это частью широкой атаки на российских ученых.

Бутягина освободили из тюрьмы в апреле 2026 года в ходе обмена заключенными на границе Польши и Белоруссии. В начале мая он смог вернуться к работе в Эрмитаже.