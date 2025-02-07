Бурятия поможет восстановить девять образовательных учреждений в ДНР

Республика Бурятия, курирующая Старобешевский район ДНР, поможет восстановить девять образовательных учреждений — пять школ и четыре детских сада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году начнется ремонт в двух школах и трех детских садах, а до 2027 года починят оставшиеся учреждения. Таким образом, в районе начали реализовывать федеральные программы «Развитие образования» и «Комплексное развитие сельских территорий».

В конце прошлого года жители Чехова собрали гуманитарный груз — посуду, стройматериалы и сладости — и отвезли его в Луганскую среднюю школу № 37 и школу-интернат в Снежном.