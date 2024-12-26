Жители Чехова привезли гуманитарную помощь в школы ЛНР и ДНР

Гуманитарный груз собрали члены местного отделения «Единой России». Его доставили в Луганскую среднюю школу № 37 и школу-интернат города Снежное Донецкой Народной Республики.

Учреждения образования получили строительные материалы для ремонта, линолеум, ковровые покрытия, а также посуду для столовой и сладкие подарки для детей.

Исполнительный секретарь отделения «Единой России» Константин Безрукавый отметил положительные изменения, которые произошли в новых регионах страны — видимые результаты восстановительных работ и улучшение санитарной обстановки. Он подчеркнул, что в этот непростой период для жителей подшефных учреждений Чехова особенно важна поддержка. «Они нуждаются в нашей помощи и содействии, и мы делаем все возможное для этого», — сказал Константин Безрукавый.

Проект партии «Своих не бросаем» реализуется в муниципалитете с 2022 года. Его целью является поддержка участников СВО, их родных и жителей освобожденных регионов.