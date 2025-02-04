Буря столетия. Японию накрыло рекордным снегопадом, сотни школ закрыли
Мощная буря накрыла северный остров Японии Хоккайдо
Сильнейший снегопад обрушился на самый северный остров Японии Хоккайдо. Об этом сообщила газета Independent.
Всего за 12 часов в городе Обихиро выпало рекордное количество снега. Уровень снежного покрова на улицах достиг 1,2 метров.
Из-за снегопада власти закрыли около 370 школ по всему острову. Японское метеорологическое агентство предупредило, что две мощных зоны низкого давления движутся по обе стороны архипелага. Они несут в регион холодный воздух.
Агентство прогнозирует выпадение до 100 сантиметров снега на северо-западе Японии в течение следующих 24 часов. Некоторые автомагистрали уже перекрыли, в пострадавших от удара стихии районах приостановлено и железнодорожное сообщение.
В аэропортах Обихиро и Кусиро закрыли взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов на Хоккайдо отменили, что затронуло тысячи людей.
Снежная буря началась как раз в то время, когда в Саппоро на юге Хоккайдо стартовал популярный снежный фестиваль. Предполагается, что непогода сохранится на севере Японии еще около пяти дней.
Ранее сильный снегопад также оставил без света 542 населенных пункта в Новгородской области.