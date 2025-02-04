Буря столетия. Японию накрыло рекордным снегопадом, сотни школ закрыли

Сильнейший снегопад обрушился на самый северный остров Японии Хоккайдо. Об этом сообщила газета Independent .

Всего за 12 часов в городе Обихиро выпало рекордное количество снега. Уровень снежного покрова на улицах достиг 1,2 метров.

Из-за снегопада власти закрыли около 370 школ по всему острову. Японское метеорологическое агентство предупредило, что две мощных зоны низкого давления движутся по обе стороны архипелага. Они несут в регион холодный воздух.

Агентство прогнозирует выпадение до 100 сантиметров снега на северо-западе Японии в течение следующих 24 часов. Некоторые автомагистрали уже перекрыли, в пострадавших от удара стихии районах приостановлено и железнодорожное сообщение.

В аэропортах Обихиро и Кусиро закрыли взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов на Хоккайдо отменили, что затронуло тысячи людей.

Снежная буря началась как раз в то время, когда в Саппоро на юге Хоккайдо стартовал популярный снежный фестиваль. Предполагается, что непогода сохранится на севере Японии еще около пяти дней.

Ранее сильный снегопад также оставил без света 542 населенных пункта в Новгородской области.