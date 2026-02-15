Будущим водителям ужесточат экзамены

Будущих водителей могут обязать повторно сдавать теорию после несдачи практики

В России будущих водителей могут повторно обязать проходить теоретический экзамен, если они в течение шести месяцев не сдали практическую часть. Об этом сообщил ТАСС .

Собеседник агентства отметил, что доработку соответствующего закона уже ведут. После внесения поправок документ передадут на рассмотрение в правительство.

МВД подготовило проект постановления и предложило назначать повторную сдачу теории для кандидатов в водители, не сдавших практический экзамен в течение шести месяцев со дня сдачи теоретического экзамена. Его проведут не позднее 30 календарных дней после этого.

Из документа следует, что для проверки знаний также не допустят кандидатов, не уплативших государственную пошлину или представивших поддельные документы.

Также новые правила упраздняют бумажные медицинские справки. Инспекторы узнают о состоянии здоровья будущего водителя из единой базы Минздрава.