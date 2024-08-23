Спикер ГД Володин: нацистов ждет та же участь, что и фашистов в годы ВОВ

Советские войска 81 год назад разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Это стало одним из важнейших переломных событий в Великой Отечественной войне, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Под Курском нацисты безуспешно пытались устроить масштабное наступление, но в результате стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам.

«Сражение под Курском, как и до этого под Сталинградом, открыло путь на Берлин», — отметил Володин.

Советский Союз показал всему миру единство многонационального народа, мужество и стойкость. Спикер ГД напомнил историю сегодняшним руководителям Германии. Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показала, что сторонники нацизма могут втянуть немцев в новое противостояние.

«Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны», — заявил Володин.

Власти ФРГ всячески стараются избежать проведения параллелей между вылазкой ВСУ в Курскую область с помощью немецкого оружия и событиями Курской битвы во время Второй мировой войны, заявил ранее отставной подполковник бундесвера Юрген Розе.