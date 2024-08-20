Немецкое правительство всячески старается избежать проведения параллелей между вылазкой ВСУ на территорию Курской области с помощью оружия ФРГ и событиями Курской битвы во время Второй мировой войны. Об этом заявил отставной подполковник бундесвера Юрген Розе в беседе с РИА «Новости» .

«Это именно то, что немецкое правительство, конечно же, не хочет комментировать, поскольку это было бы фатально. Потому что снова в символически заряженном районе крупнейшего в мировой истории Курского танкового сражения катятся немецкие танки», — заявил Розе.

Он отметил, что ФРГ очень старательно пытается отстраниться от подобных ассоциаций в рамках дебатов о поставках вооружения для ВСУ. Также офицер отметил, что украинские войска полностью зависят от западного оружия.

Ранее британский новостной сайт UnHerd сообщил, что Германия может отказаться от поддержки ВСУ из-за заявлений о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». В издании обратили внимание, что ряд фракций в ФРГ выступают против безоговорочной помощи украинской стороне.