Пик спроса на загородную недвижимость обычно приходится на начало мая — конец лета, иногда захватывая сентябрь. Поэтому в скором времени в этом сегменте ожидается замедление, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, сезон загородной недвижимости подойдет к концу через пару месяцев. В сентябре у многих начинается обучение, школьные дела и рабочие процессы, в связи с чем спрос смещается ближе к зиме в сторону квартир.

«Во втором полугодии, думаю, будет определенное замедление. Это нормальная история: как только начинается хорошая погода, все вспоминают про дачи», — отметил эксперт.

При этом он не исключил, что при сохранении государственной поддержки кредитования ИЖС спрос на загородное жилье останется устойчивым в долгосрочной перспективе.

Подробно о том, почему среди россиян дома стали популярнее квартир, — в материале 360.ru.