20 июля 2026 18:11 От грядок к зоне отдыха: как изменились ожидания покупателей дач Брокер Ракута: спрос на загородное жилье останется устойчивым Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России 23 июля отмечают День дачника — это отличный повод присмотреться к загородной недвижимости. По наблюдениям экспертов, спрос на дома в стране вырос в полтора раза. 360.ru разобрался, почему россияне все чаще выбирают жизнь за городом, в чем выгода домов ИЖС и на что обратить внимание при покупке.

В первом полугодии 2026 года спрос на загородные дома вырос на 45% по сравнению с 2025-м, сообщили «Известия». Загородный сегмент обогнал городской по динамике активности, при этом ценовой разрыв между участниками в разных районах продолжил увеличиваться. В июне средняя стоимость сотки в ближайшем Подмосковье составила 1,05 миллиона рублей, тогда как на расстоянии 100 километров и более от Москвы — всего 77,6 тысячи, то есть в 13,5 раза меньше. Существует гипотеза, что часть покупателей, которые не нашли подходящий жилой дом по цене или качеству, смещают спрос в сторону дач и домов в СНТ.

Фото: РИА «Новости»

Цена и площадь: главная выгода загородной недвижимости Один из главных аргументов в пользу загородного жилья — цена квадратного метра: она заметно ниже, чем в городских квартирах, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Цена квадратного метра значительно дешевле, если мы, например, сравниваем это с квартирами. Плюс к тому же и сама квадратура: в квартире мы можем купить площадь сильно меньше, чем в загородной недвижимости. Дом по квадратуре может быть больше — и по стоимости однозначно выгоднее», — объяснил специалист. При этом статус земельного участка сильно влияет на стоимость. Земля под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) всегда дороже, но дает больше возможностей: на ней можно построить и зарегистрировать дом, а в отдельных случаях — переоформить участок.

Здесь в первую очередь имеет место цена, потому что земля со статусом ИЖС дороже априори всегда. Поэтому вопрос тут — экономия. Люди готовы заходить в эту историю: покупать участки, строить дома, проживать там либо заниматься самостоятельным переоформлением.

Разница в цене между полноценным жилым домом и сопоставимым по площади объектом может составлять от миллиона рублей и выше, а в процентном соотношении — порядка 15–20%, а иногда и больше. На стоимость сильно влияют локация, площадь участка и наличие коммуникаций. Например, дом на участке ИЖС с центральными коммуникациями может стоить от четырех миллионов рублей, а садовый участок только с электричеством и водой — на несколько миллионов дешевле.

Фото: Медиасток.рф

Ипотека и господдержка: как банковская система помогает рынку ИЖС Рынок индивидуального жилищного строительства активно поддерживается банковской системой. Особенно заметна разница в условиях по семейной ипотеке. «Если мы сравниваем с квартирами, то по семейной ипотеке есть ограничения: ребенок должен быть до семи лет, чтобы купить квартиру. А если человек выбирает загородную недвижимость, то по семейной программе можно не привязываться к возрасту ребенка. Если есть двое детей и главный критерий — возраст до 18 лет, то заемщик уже подходит под программу. Возможности приобретения жилья тут намного шире, а стоимость квадратного метра — дешевле», — объяснил Ракута. Таким образом, льготные программы делают загородное жилье доступнее и расширяют круг потенциальных покупателей.

Фото: РИА «Новости»

Что покупают чаще: землю или готовые дома? На рынке загородной недвижимости сегодня есть два основных сценария: покупка участка без строений либо приобретение готового дома. «В первую очередь рассматривают землю без строений. Некоторые готовы взять участок и провести реконструкцию, но это связано с документальной волокитой. Сейчас рынок ИЖС насыщен разными предложениями: можно поставить модульный или каркасный дом — современные технологии позволяют сделать это не сильно дорого и быстро», — заявил Ракута. Тренд на покупку старых дач с последующим ремонтом, который активно обсуждают в соцсетях, пока не стал массовым.

Это больше индивидуальные случаи. Восстанавливать старые дома очень затратно, и не всегда это целесообразно экономически. Часто проще снести старое строение и поставить новое, более утепленное, чем вкладывать деньги в реконструкцию.

Дача как зона отдыха: как меняются требования покупателей Запросы покупателей загородной недвижимости заметно трансформируются. Если раньше дача ассоциировалась в первую очередь с огородом и работой на грядках, то сегодня акцент смещается в сторону комфорта и отдыха. «Сейчас дача набирает популярность как место отдыха, а не как обязательство провести все выходные в огороде. Если и ставят грядки, то небольшие, для души, не требующие глобального ухода. Все остальное — это зона отдыха: газон, зона барбекю, качели. Мы видим смещение в сторону того, что дача должна быть не только источником овощей и фруктов, но и зоной отдыха», — подчеркнул эксперт. Покупатели все чаще ищут современные, удобные и быстровозводимые решения, а не устаревшие классические дачи.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Прогнозы и сезонность: чего ждать до конца года Сезонность — важный фактор на рынке загородной недвижимости: пик спроса обычно приходится на период с начала мая до конца лета, иногда захватывая сентябрь.

Сезон загородной недвижимости через пару месяцев будет подходить к концу. Как правило, в сентябре у многих начинается обучение, школьные дела, активные рабочие процессы — и спрос смещается ближе к зиме в сторону квартир. Во втором полугодии, думаю, будет определенное замедление. Это нормальная история: как только начинается хорошая погода, все вспоминают про дачи.

Эксперт полагает, что при сохранении господдержки кредитования ИЖС спрос на загородное жилье останется устойчивым в долгосрочной перспективе.

Фото: Медиасток.рф