От грядок к зоне отдыха: как изменились ожидания покупателей дач
Брокер Ракута: спрос на загородное жилье останется устойчивым
В России 23 июля отмечают День дачника — это отличный повод присмотреться к загородной недвижимости. По наблюдениям экспертов, спрос на дома в стране вырос в полтора раза. 360.ru разобрался, почему россияне все чаще выбирают жизнь за городом, в чем выгода домов ИЖС и на что обратить внимание при покупке.
В первом полугодии 2026 года спрос на загородные дома вырос на 45% по сравнению с 2025-м, сообщили «Известия». Загородный сегмент обогнал городской по динамике активности, при этом ценовой разрыв между участниками в разных районах продолжил увеличиваться.
В июне средняя стоимость сотки в ближайшем Подмосковье составила 1,05 миллиона рублей, тогда как на расстоянии 100 километров и более от Москвы — всего 77,6 тысячи, то есть в 13,5 раза меньше.
Существует гипотеза, что часть покупателей, которые не нашли подходящий жилой дом по цене или качеству, смещают спрос в сторону дач и домов в СНТ.
Цена и площадь: главная выгода загородной недвижимости
Один из главных аргументов в пользу загородного жилья — цена квадратного метра: она заметно ниже, чем в городских квартирах, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
«Цена квадратного метра значительно дешевле, если мы, например, сравниваем это с квартирами. Плюс к тому же и сама квадратура: в квартире мы можем купить площадь сильно меньше, чем в загородной недвижимости. Дом по квадратуре может быть больше — и по стоимости однозначно выгоднее», — объяснил специалист.
При этом статус земельного участка сильно влияет на стоимость. Земля под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) всегда дороже, но дает больше возможностей: на ней можно построить и зарегистрировать дом, а в отдельных случаях — переоформить участок.
Здесь в первую очередь имеет место цена, потому что земля со статусом ИЖС дороже априори всегда. Поэтому вопрос тут — экономия. Люди готовы заходить в эту историю: покупать участки, строить дома, проживать там либо заниматься самостоятельным переоформлением.
Разница в цене между полноценным жилым домом и сопоставимым по площади объектом может составлять от миллиона рублей и выше, а в процентном соотношении — порядка 15–20%, а иногда и больше. На стоимость сильно влияют локация, площадь участка и наличие коммуникаций. Например, дом на участке ИЖС с центральными коммуникациями может стоить от четырех миллионов рублей, а садовый участок только с электричеством и водой — на несколько миллионов дешевле.
Ипотека и господдержка: как банковская система помогает рынку ИЖС
Рынок индивидуального жилищного строительства активно поддерживается банковской системой. Особенно заметна разница в условиях по семейной ипотеке.
«Если мы сравниваем с квартирами, то по семейной ипотеке есть ограничения: ребенок должен быть до семи лет, чтобы купить квартиру. А если человек выбирает загородную недвижимость, то по семейной программе можно не привязываться к возрасту ребенка. Если есть двое детей и главный критерий — возраст до 18 лет, то заемщик уже подходит под программу. Возможности приобретения жилья тут намного шире, а стоимость квадратного метра — дешевле», — объяснил Ракута.
Таким образом, льготные программы делают загородное жилье доступнее и расширяют круг потенциальных покупателей.
Что покупают чаще: землю или готовые дома?
На рынке загородной недвижимости сегодня есть два основных сценария: покупка участка без строений либо приобретение готового дома.
«В первую очередь рассматривают землю без строений. Некоторые готовы взять участок и провести реконструкцию, но это связано с документальной волокитой. Сейчас рынок ИЖС насыщен разными предложениями: можно поставить модульный или каркасный дом — современные технологии позволяют сделать это не сильно дорого и быстро», — заявил Ракута.
Тренд на покупку старых дач с последующим ремонтом, который активно обсуждают в соцсетях, пока не стал массовым.
Это больше индивидуальные случаи. Восстанавливать старые дома очень затратно, и не всегда это целесообразно экономически. Часто проще снести старое строение и поставить новое, более утепленное, чем вкладывать деньги в реконструкцию.
Дача как зона отдыха: как меняются требования покупателей
Запросы покупателей загородной недвижимости заметно трансформируются. Если раньше дача ассоциировалась в первую очередь с огородом и работой на грядках, то сегодня акцент смещается в сторону комфорта и отдыха.
«Сейчас дача набирает популярность как место отдыха, а не как обязательство провести все выходные в огороде. Если и ставят грядки, то небольшие, для души, не требующие глобального ухода. Все остальное — это зона отдыха: газон, зона барбекю, качели. Мы видим смещение в сторону того, что дача должна быть не только источником овощей и фруктов, но и зоной отдыха», — подчеркнул эксперт.
Покупатели все чаще ищут современные, удобные и быстровозводимые решения, а не устаревшие классические дачи.
Прогнозы и сезонность: чего ждать до конца года
Сезонность — важный фактор на рынке загородной недвижимости: пик спроса обычно приходится на период с начала мая до конца лета, иногда захватывая сентябрь.
Сезон загородной недвижимости через пару месяцев будет подходить к концу. Как правило, в сентябре у многих начинается обучение, школьные дела, активные рабочие процессы — и спрос смещается ближе к зиме в сторону квартир. Во втором полугодии, думаю, будет определенное замедление. Это нормальная история: как только начинается хорошая погода, все вспоминают про дачи.
Эксперт полагает, что при сохранении господдержки кредитования ИЖС спрос на загородное жилье останется устойчивым в долгосрочной перспективе.
Практические советы: как избежать типичных ошибок при покупке
Ракута поделился рекомендациями, которые помогут покупателям избежать распространенных проблем:
- выбор правильного времени для осмотра участка. Лучше всего покупать землю весной или летом, когда можно оценить подтопляемость и общее состояние территории. Зимой эти нюансы скрыть проще всего;
- тщательная проверка документов. Важно обратить внимание на возможные обременения, сервитуты, а также на то, не проходит ли рядом магистральный газопровод, нефтепровод или линии электропередач;
- учет особых зон. Следует проверить, не находится ли участок в природоохранной или водоохранной зоне — такие объекты нередко становятся предметом споров;
- контроль коммунальных вопросов. Если на участке есть дом, нужно обязательно запросить документы на коммуникации и проверить отсутствие долгов по оплате услуг;
- использование сезонности для торга. Начало весны — оптимальное время: участок уже можно осмотреть, но сезонный спрос еще не достиг пика, поэтому есть шанс получить скидку.
«Желательно покупать земельный участок, когда он не в снегу, чтобы увидеть подтопляемость. Обязательно проверяйте документы, смотрите на возможные ограничения. И помните: летом спрос высокий, продавцы это понимают — а вот в начале весны можно поговорить о торге и получить дисконт», — заключил эксперт.