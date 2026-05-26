«Будет еще хуже». Агроном предупредил дачников, чего не стоит делать во время града

Укрывать грядки от града пленкой или агроволокном опасно для растений, поскольку под укрытием стебли ломаются под тяжестью льда. Об этом в беседе с 360.ru предупредила агроном Елизавета Тихонова.

«Укрывать растения не стоит, будет еще хуже. Под укрытием, когда наберется большая масса, растения могут поломаться, могут обламываться стебельки», — заявила Тихонова.

Агроном пояснила, что растение устроено так, что его листья наклоняются при ударе градины. Если небольшой лист, то градины его не пробивают.

Специалист посоветовала дачникам не поддаваться панике и не создавать дополнительных укрытий, которые могут навредить посадкам больше, чем сама стихия.

