«Будет без дела». Авиаэксперт оценил идею приоритетной очереди для россиян в аэропортах

В Госдуме предложили дать россиянам возможность приоритетного прохождения паспортного контроля в российских аэропортах. Речь идет о выделении отдельной очереди для россиян во время пика пассажирского потока, когда иностранцы и соотечественники собираются в толпу. Как сильно инициатива повлияет на нагрузку в авиагаванях, разбирался 360.ru.

Авиаэксперт Виктор Прядка заявил, что разделение потока на россиян и иностранцев вряд ли существенно ускорит процедуру из-за малого количества иностранных туристов.

«Количество иностранцев совсем небольшое, наверное, в размерах погрешности. Поэтому особой погоды разделения не сделают», — сказал он.

По мнению собеседника 360.ru, если выделить отдельную стойку для иностранцев, которых может быть всего несколько человек, то ответственный за эту работу сотрудник «будет сидеть без дела». При этом принцип «без очереди» тоже будет некорректен, потому что все граждане равны.

«Я думаю, все-таки более разумно на общих основаниях, чтобы все проходили», — сказал Прядка.

Проблема скопления очередей, по мнению эксперта, связана не с туристами, а с трудовыми мигрантами из стран Средней Азии, которых прилетает гораздо больше.

Он предложил выделить для них отдельное направление, поскольку их документы требуют более тщательной и длительной проверки из-за повышенных мер безопасности. Эту категорию можно объединить с другими иностранцами, которых также необходимо качественно проверять.