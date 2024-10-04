«Будем бить по карману». Штраф за рекламу на прицепах назвали целесообразным

Десятимиллионный штраф за рекламу на прицепах — это правильно и целесообразно. Об этом в беседе с 360.ru заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Больше всего жалоб на такие прицепы поступает от жителей Москвы — машины не только надоедают рекламой, но и занимают бесплатные парковочные места.

«Устали уже. Мы знаем, что местные управы постоянно борются с этими людьми. Грубо говоря, это рекламные компании, которые занимаются рекламой. Просто люди нашли лазейку, как сделать рекламу, но есть закон. Он говорит о том, что они не имеют права находиться во дворах. Но они это делают», — рассказал эксперт.

По закону за это предполагается штраф до пяти тысяч рублей, но владельцев прицепов это не пугает, отметил Бородин.

«Говорят: „А что там, штраф пять тысяч рублей, нам ничего за это не будет. К нам подошли, сказали, мы отъехали дальше на 100 метров, и на этом все“. Они мешают людям, они мешают местным гражданам, люди не могут машину припарковать, даже скорая помощь не может к дому подъехать по одной причине — потому что стоит эта машина», — объяснил глава ФПБК.

В связи с этим необходимо ужесточить правила.

«Они должны прекрасно понимать, что раз поставил [машину], будет 10 миллионов [штраф]. Еще раз поставит — еще будет 10 миллионов. Мы будем бить по карману, потому что они на этом зарабатывают. Соответственно, закон должен на них зарабатывать», — подчеркнул Бородин.

Он добавил, что штрафы пойдут в государственную казну.

«Это правильно и целесообразно», — сказал эксперт.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что в Госдуму поступило обращение с предложением о поправках в закон о рекламе. Общественники ФПБК выступили с идеей ввести штраф в 10 миллионов рублей за надоедливую рекламу на прицепах.