Брошенная матерью россиянка 28 лет живет без документов: как она борется за свои права

В Воронежской области местная жительница, брошенная матерью в детстве, выросла без документов и пытается оформить их в течение 12 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Вера Д. прожила без документов 28 лет — у нее нет ни паспорта, ни медицинского полиса. Она успела стать матерью трех детей, сейчас им 12, девять и шесть лет. В школу их не берут, предоставлять медицинскую помощь отказываются.

В публикации уточнили, что у детей Веры нет гражданства и прописки, поскольку для этого необходимы документы обоих родителей. Девушка обучает их своими силами.

У нее самой нет паспорта, поскольку никто не мог подтвердить личность Веры. Мать исчезла, когда она родилась — оставила у знакомой и не вернулась. Девочку кормили раз в день водой с мукой и хлебом, потом ее забрала бабушка, но документы не оформила.

В возрасте 15 лет Вера сбежала к молодому человеку, с которым познакомилась через соцсети. С ним живет до сих пор. Обеспечивает семью муж, а сама девушка подрабатывает в летнее время на соседских огородах.

Недавно Вере удалось отыскать отца, родство с мужчиной подтвердили через ДНК-тест. Вместе с ним девушка будет пытаться оформить паспорт.