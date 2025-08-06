Брянский депутат Иванов предложил заменить физические паспорта на цифровые коды

Председатель общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой о замене физических паспортов на цифровые коды. В беседе с NEWS.ru он отметил, что электронный формат документов избавил бы граждан от проблем, связанных с потерей бумажных носителей.

«Предлагаю создать уникальный цифровой код, удостоверяющий личность, позволяющий гражданам отказаться от постоянного ношения бумажных документов», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что потеря документов влечет за собой бюрократические сложности при их восстановлении и создает неудобства при путешествиях по России.

По мнению депутата, базу данных миллионов россиян на портале «Госуслуги» можно использовать для создания надежного цифрового идентификатора. Уникальный код, доступный через приложение или СМС, упростит подтверждение личности в различных ситуациях. Иванов подчеркнул, что это предложение не подразумевает отказ от бумажных документов, а направлено на создание дополнительного удобного инструмента для граждан.