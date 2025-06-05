Британский совет признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Британского совета (The British Council). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В ГП подчеркнули, что этот совет выстраивает работу в соответствии с приоритетами британского правительства, финансируется МИД Британии и подотчетен парламенту.

«Прикрываясь культурной и образовательной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские ценности и интересы в сфере молодежной политики, культуры и образования», — отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что организация привлекает выпускников стипендиальной программы Chevening для создания «мировой сети агентов британского влияния».

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации Comunità dei Russi Liberi in Italia.