Бренд-шеф назвал самые популярные мясные тренды 2025 года в России

Набравшее популярность за последние полтора года мясо на гриле остается самым популярным блюдом среди россиян. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал бренд-шеф компании «Мираторг» Дмитрий Лазько.

По словам специалиста, тренд мясу на гриле задали шеф-повара ресторанов, а посетители, которым новые блюда пришлись по вкусу, понесли их в массы.

«Это вкусно, быстро и недорого, а потому в этом году продолжится рост именно этой тенденции. Плюс россияне в преддверии начала сезона начали прорабатывать гриль-меню дома», — заявил Лазько.

На второе место по популярности шеф-повар «Мираторга» включил мясо с овощами. По прогнозу собеседника агентства, посетители ресторанов не потеряют интерес к этому блюду на протяжении всего 2025 года.

Лазько добавил, что попытки шеф-поваров предложить клиентам необычные прочтения классических блюд, заменяя мясо морепродуктами или курицу на популярную в Азии копченую утку, держатся не более полугода.

«Россияне, как показала практика, возвращаются к простой и понятной еде, в том числе к мясу», — пояснил собеседник агентства.

Бренд-шеф добавил, что самыми популярными видами мяса в России остались говядина и свинина. Баранина находится только на четвертой позиции, уступив курятине.

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