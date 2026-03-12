БПЛА стали идеальным оружием для террористов

Беспилотники становятся идеальным оружием для террористов из-за дешевизны и доступности. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» для журнала «Эксперт» .

«Беспилотники, будучи относительно дешевыми и доступными, становятся идеальным оружием для террористов и преступных сообществ», — отметил политик.

По его словам, контрабанда и доставка наркотиков, промышленный и военный шпионаж выходят на новый, высокотехнологический уровень, с которым правоохранители справляются с трудом.

Будущее, в котором БПЛА станут повседневностью, порождает ряд рисков. Дроны могут использовать как тараны, они будут падать в людных мечтах.

«Это создаст вид принципиально новых катастроф, где причиной будут не ошибки управления или погодные явления, а цифровая уязвимость, причем рукотворная», — заключил Медведев.

Медведев также назвал ключевыми вызовами для человечества освоение космоса, аддитивные технологии, беспилотные системы, биотехнологии и ИИ.