Шеф-повар Сарычев порекомендовал необычный бульон для изменения вкуса борща

Президент Ассоциации шеф-поваров и кондитеров России Chefs team Russia Николай Сарычев в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился неожиданным советом по приготовлению борща. Он предложил использовать для супа рыбный бульон.

По словам эксперта, для приготовления бульона подойдет карась, осетр, судак или минтай. Николай Сарычев отметил, что борщ на рыбном бульоне — это не новое, а старое забытое решение. Он подчеркнул, что такой борщ может быть очень вкусным.

«На рыбном бульоне борщ имеет место быть. С карасями и осетром может быть», — сказал шеф-повар. Он также порекомендовал добавлять филе минтая, припущенное в подсоленной кипящей воде, непосредственно в тарелку, чтобы сохранить его текстуру.