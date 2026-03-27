Борщевик перестал быть основанием для признания земли неиспользуемой

Наличие на участке борщевика Сосновского теперь не считается основанием для признания земли неиспользуемой. Об этом заявила представитель коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко в беседе с газетой «Известия» .

Она отметила, что речь идет об устранении одного из формальных критериев, который до этого мог служить основанием для претензий от надзорных органов.

«Ранее наличие борщевика Сосновского на значительной части территории могло трактоваться как признак зарастания многолетними сорными растениями, а значит, как индикатор отсутствия хозяйственной деятельности», — сказала она.

Теперь в законе четко прописано, что борщевик не относится к данному перечню. Для собственников это уменьшает юридические угрозы, ведь один биологический признак больше не станет поводом для претензий контролирующих органов.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян напомнил подмосковным дачникам о штрафах за борщевик.