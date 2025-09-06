Борис Титов предложил открыть Русский дом в Китае

Россия и Китай укрепляют сотрудничество, а товарооборот между странами продолжает расти. На этом фоне сопредседатель РККДМР Борис Титов предложил новый проект — «Русский Дом» в Китае. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Это будет культурно-торговый центр, где представят популярные российские бренды не только продуктов питания, но и других сфер. Центр станет площадкой для продвижения российской культуры и расширения обменов.

Титов также предложил наладить работу китайских систем WeChat и Alipay для россиян и обеспечить прием карт «Мир» и СПБ в КНР.

Ранее Россия и страны Глобального Юга выступили с инициативой создания альтернативы кино Голливуда. Главный принцип — отказ от навязанных голливудских квот гендерного, этнического и прочего разнообразия.