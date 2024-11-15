Борис Кагарлицкий попросил не включать его в списки для обмена заключенными

Публицист Борис Кагарлицкий* попросил не включать его в списки для возможного обмена заключенными. Его заявление опубликовал интернет-журнал «Рабкор» .

Социолог осудил практику обмена заключенными, назвав ее одной из форм репрессии, а также пообещал подать в суд на любую страну, которая примет его. По его словам, если бы он хотел покинуть страну, то сделал бы это самостоятельно.

Кагарлицкий* также призвал тех, кто все еще находится в заключении, не соглашаться на обмен. Организаторов процесса он попросил включать в списки лишь тех, кто дал на это согласие.

Ранее активисты движения «Ветераны России» попросили прокуратуру изъять у бывшего премьер-министра Михаила Касьянова** квартиру в Москве. Жилплощадь выдали тогдашнему главе кабмина в начале 2000-х.

*Физическое лицо, выполняющее функцию иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов.

**Физическое лицо, выполняющее функцию иностранного агента.