У бывшего премьер-министра Касьянова предложили забрать элитную квартиру в Москве

Активисты из движения «Ветераны России» направили в Генпрокуратуру обращение с требованием изъять у бывшего премьер-министра Михаила Касьянова* квартиру в Москве. Об этом 360.ru сообщил доброволец СВО, председатель организации Ильдар Резяпов.

Недвижимость в центре столицы стоимостью примерно в 700 миллионов рублей Касьянов* получил в качестве служебного жилья в начале 2000-х. Общественники предложили вернуть квартиру государству.

Площадь апартаментов на Рочдельской улице составляет 427 квадратных метров. Жилье принадлежит Касьянову* и его супруге, которая выставила квартиру на продажу.

У многих из тех, кто сейчас активно критикует нашу страну из-за границы, все еще остается недвижимость и другие активы в России. Это недопустимо. Мы должны проводить тщательные проверки законности получения этого имущества.

«Все, кто покинул Россию, чтобы из-за рубежа очернять нашу страну, обязаны отвечать перед законом Российской Федерации. Нельзя позволить этим людям жить на средства, которые они получили, пользуясь государственными привилегиями, а затем предали свою Родину», — указал собеседник 360.ru.

Касьянова внесли в реестр иноагентов в 2023 году. По информации Минюста, он создавал и распространял фейки о решениях российского руководства и работал респондентом на зарубежных медиаплощадках. Также политик входил в «Антивоенный Комитет России», занимавшийся дискредитацией внешней и внутренней политики страны.