Борьба за самую абсурдную идею: ветврач осудил предложение не пускать никуда собачников

Депутат Госдумы Нина Останина предложила запретить владельцам собак заходить с ними в магазины, заведения общепита, школы и поликлиники. Почему эта идея не приведет ни к чему хорошему, рассказал 360.ru зоопсихолог и ветеринарный врач Мирослав Волков.

«Я считаю, что, если зайти в магазин и спросить 10 или 100 человек, или весь день там стоять и спрашивать людей, насколько их напрягает какая-нибудь собачка, которая зашла в магазин — мне кажется, вообще никто об этом даже не задумывается до того момента, как мы этот вопрос задали, а половина будет даже и рада. Аллергия не так работает», — заявил он.

По его мнению, любящие хозяева оставят собак снаружи только в случае крайней необходимости.

«Вряд ли какой-то владелец сам рад такому положению дел. Многие питомцы реально переживают, лают. И тут еще проблема в том, что мы не знаем, как будет себя вести собака. Вот будет маленький мальчик проходить, его мама или папа зазеваются, он сунет руку этой собаке куда-нибудь, собака испугается — и даже если она в наморднике, может и поцарапать когтями, и головой ударить», — пояснил Волков.

Он не исключил, что Останина целенаправленно борется за самое абсурдное высказывание в СМИ. При этом собеседник 360.ru согласился, что пускать животных на кухни заведений негигиенично.

Сама депутат летом в интервью рассказывала, что позиция парламентария должна быть максимально близка взглядам людей, которые избрали его в законодательный орган власти.