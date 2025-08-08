Большой семейный фестиваль пройдет в сквере Петра Великого в Петербурге

В предстоящие выходные в Курортном и Кронштадтском районах состоится яркое событие — Большой семейный фестиваль. Мероприятие приглашает жителей и гостей посетить сквер Петра Великого, написал телеканал «Санкт-Петербург».
По словам губернатора Александра Беглова, «Большой семейный фестиваль» напоминает о ценностях единства и взаимопонимания, а также отражает стратегические приоритеты правительства Петербурга — заботу о здоровье горожан, поддержку людей «серебряного возраста», создание широких возможностей для подрастающего поколения.
На фестивале будет 28 интерактивных и тематических площадок. Посетители узнают об изменениях в городе, новых объектах инфраструктуры и возможностях для семей и людей «серебряного возраста». Для детей предусмотрены мастер-классы. Участие бесплатное, необходима онлайн-регистрация.
