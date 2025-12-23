Большое московское переселение: жители столицы едут в провинцию, и вот почему

Более половины россиян отказались от мечты купить квартиру из-за высоких цен на недвижимость. В Москве эта проблема ощущается особенно остро. Такой результат показал опрос, проведенный компанией Baza Development, сообщил журнал «Москвич Mag» .

О переезде из Москвы в более доступные регионы, где жилье дешевле, задумываются 50,8% горожан. Среди потенциальных мест для того, чтобы обосноваться, лидируют Петербург (18,6%), Краснодар (15,3%) и Сочи (11,9%). Хотя цены в Сочи уже приближаются к московским, отмечают эксперты. Аналитики также указывают, что в некоторых регионах уровень комфорта сравним с московским, хотя это мнение вызывает споры.

Большинство россиян (57,8%) мечтают улучшить свои жилищные условия, но высокие цены мешают им осуществить эти планы. У половины опрошенных (52,5%) нет средств на покупку квартиры.

Еще 20,3% накопили на первый взнос, но опасаются, что их доходы могут сократиться в будущем. Почти 17% респондентов считают, что текущие ставки по ипотеке делают покупку жилья практически невозможной.

Семейные льготы не помогают: 64,4% россиян не готовы заводить детей ради льготной ипотеки. Даже если бы деньги были, почти 44% предпочитают вторичное жилье — новостройки им не по карману. В результате многие живут в тесноте (42,4%), снимают квартиры (22%) или остаются с родителями (16,9%).

При этом для многих россиян недвижимость — это не только жилье, но и потенциальный источник дохода. Опрос финансового маркетплейса «Сравни» и Росгосстраха показал, что 44% респондентов рассматривают приобретение квартиры как выгодную инвестицию. Каждый пятый опрошенный уже получает доход от сдачи недвижимости. Еще 23% планируют в будущем купить жилье, чтобы сдавать его или перепродавать.