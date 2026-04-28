Большинство выгоревших на работе согласились доплатить за комфортный отпуск

Примерно 75% россиян, находящихся в состоянии выгорания, выразили готовность заплатить больше за отпуск, во время которого не нужно ничего планировать. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster.

Платформа опросила тысячу человек и выяснила, что большинство респондентов согласятся на дополнительные расходы за отпуск, в котором не нужно принимать решения, если разница в цене будет небольшой.

Примерно 13% россиян отметили, что комфортный отдых для них важнее экономии. Опрошенные готовы ради спокойного отпуска отказаться от ужинов в дорогих ресторанах, шопинга, пятизвездочных отелей и сувениров.

По данным сервиса, с выгоранием или хронической усталостью на работе сталкиваются 92% респондентов. Почти треть из них откладывали или отменяли путешествие из-за отсутствия ресурса на его планирование.

