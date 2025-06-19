Большинство россиян признались, что ощущают влияние медиа на свою жизнь

«Диалог Регионы»: 78% россиян ощущают влияние медиа на свою жизнь

В негативном влиянии медиа на жизнь признались 37% опрошенных россиян, а 13% назвали это воздействие позитивным. Такие итоги опроса представило АНО «Диалог Регионы» на Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно результатам исследования, 68% опрошенных отметили влияние медиа на развитие России. Треть респондентов (33%) заявили, что образ России стал лучше внутри страны, а 17% акцентировали на улучшении и внешнего имиджа.

Гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что у россиян есть важное отличие от представителей других стран. Они относятся к России как к единству истории, географии и культуры.

Еще 41% участников исследования признались, что медиа влияют на их решения о покупке, а 28% уверены, что некоторые товары и услуги стали популярными только под воздействием медиа. Опрошенные также отметили роль медиа в популяризации маркетплейсов.

«Сегодня медиафон управляет бизнесом, а не наоборот», — подчеркнул Табак.

Большинство респондентов (78%) отдали предпочтение российским продуктам питания, аргументируя свой ответ натуральностью и экологичностью продукции (42%), а 36% россиян отметили высокий уровень доверия к российским продуктам.

Ранее аналитики выяснили, что 53% опрошенных россиян чаще всего общаются с соседями у дома или на спортивных площадках.