«Родина»: 14% россиян ежедневно общаются с соседями

Аналитики группы «Родина» провели исследование и выяснили, что 53% опрошенных россиян взаимодействуют с соседями в местах отдыха у дома и на спортивных площадках. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Кроме того, 20% респондентов рассказали, что встречают знакомых соседей несколько раз в неделю, 19% — примерно раз в месяц, а для 14% общение с соседями стало ежедневной традицией.

Респонденты выделили места, где легче всего начать разговор. Первое — детские площадки, их назвали 29% участников. За ними следуют спортивные площадки с результатом около 22%. Скверы, парки и территории для пикников набрали чуть больше 10% каждый.