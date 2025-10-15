Большинство россиян не одобрили разницу в возрасте партнеров свыше 10 лет

ВЦИОМ: 67% россиян назвали допустимой разницу в возрасте в отношениях до 10 лет

Подавляющее большинство россиян считают, что разница в возрасте мужа и жены должна составлять не более 10 лет. Об этом сообщил РБК .

Согласно опросу ВЦИОМ, 67% респондентов назвали допустимой разницу в возрасте между партнерами не более 5-10 лет. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Примерно треть респондентов заявила, что максимально допустимая разница между партнерами может составлять до пяти лет, а 33% отметили, что до 10 лет.

Только 20% опрошенных высказались, что возраст не имеет значения. Аналитики уточнили, что большинство россиян воспринимают разницу между супругами в 15–20 лет скорее как проблему, а не как норму.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что российские граждане перестали стремиться как можно раньше пожениться. По его словам, современные молодые люди готовы на брак только после того, как получат образование, прочно встанут на ноги и проверят чувства к партнеру.