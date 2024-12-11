Большинство россиян назвали курсы инфобизнесменов мошенничеством

«Вебер»: 49% россиян не стали бы покупать курсы у инфобизнесменов

Респонденты высказались о «громких» задержаниях представителей инфобизнеса за последние два года — 72% назвали наказание правильным. Большинство опрошенных (62%) отрицательно относятся к деятельности создателей курсов и тренингов.

К тем, кто покупает материалы от инфобизнесменов, 48% респондентов относятся отрицательно, 39% — нейтрально. Более половины опрошенных не готовы принять на работу человека, который увлекается прохождением таких курсов.

Обучающие материалы от инфобизнесменов приобрели 7% россиян. Каждый второй не добился желаемого результата. При этом 49% респондентов заявили, что не стали бы покупать курсы инфобизнесменов ни при каких условиях.

Россияне считают, что в таких материалах должна быть бесплатная ознакомительная часть. В аннотациях также важно указывать, что успех не гарантирован.

Онлайн-опрос проводился 2–3 декабря методом River Sampling в Сети. Участниками исследования стали 1200 человек.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются курсы по психологии и красоте. В большинстве случаев обучение не приносит результатов, заявил ранее PR-специалист Роман Масленников.