PR-специалист Масленников рассказал, что наибольшей популярностью пользуются курсы по психологии и красоте | 360°

Общество 17 мая 2024, 13:49 PR-специалист Масленников рассказал, что наибольшей популярностью пользуются курсы по психологии и красоте

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Среди россиян не теряют популярность различные курсы, причем подавляющее большинство из них не приносит никаких результатов, кроме потери денег. Об этом сайту KP.RU рассказал PR-специалист, погруженный в инфобизнес, Роман Масленников.

Он объяснил, что лучше всего продаются курсы про красоту, преображение и психологию. Также в топе — марафоны про успех и возможность заработать. При этом запустить свой собственный курс может практически любой при не самых больших вложениях.

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«300 тысяч рублей хватит, чтобы собрать 10-15 тысяч человек на свой курс. Считай, один подписчик стоит примерно 300 рублей. Как показывает практика, из 10 подписчиков один купит марафон, то есть тебе надо минимум тысячу подписчиков», — объяснил эксперт.

Он добавил, что люди без навыков и бизнес-плана смогут собрать лишь один марафон. Повторно к человеку без пользных знаний подписчики не пойдут. Так что, по словам Масленникова, глупым людям в инфобизнесе не место.

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