Больше никаких импульсивных трат? В России захотели ввести самозапрет на онлайн-покупки

В России решили ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах. Новую функцию протестируют в качестве эксперимента. Помимо самозапрета можно будет установить определенный лимит на заказы. Психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что шопоголизм — колоссальная проблема. Страсть к онлайн-покупкам уже порождает конфликты в семьях, вплоть до разводов, но самозапрет с ней справиться не поможет.

«Зависимость от онлайн-покупок несомненно существует. С этим мы, семейные психологи, достаточно часто имеем дело, потому что это создает конфликты в семьях. И конфликты часто довольно жесткие», — подчеркнул Зберовский.

В качестве примера он привел ситуацию, когда муж неожиданно узнал, что жена не просто потратила семейный бюджет, а взяла на очередную покупку кредит.

«Я буквально на прошлой неделе работал с девушкой, которая умудрилась за месяц купить 40 пар обуви, что естественно вызвало шоковое состояние у ее мужа. Это действительно проблема», — отметил психолог.

Причем, по его словам, с подобными проблемами сталкиваются семьи совершенно разного финансового достатка. Но с импульсивными покупками с помощью самозапрета справиться не удастся.

«Люди, у которых развился онлайн-шопоголизм на маркетплейсах, найдут способы, как перехитрить самих себя. Например, будут через аккаунты детей заказывать, бабушек, тетушек, подружек», — заявил Зберовский.

Он добавил, что это действительно колоссальная проблема, о которой нужно говорить.

«То, что Госдума обратила внимание на эту проблему абсолютно правильно и хорошо, но инструмент, я думаю, это работать не будет», — заключил психолог.

Ранее проект самозапрета на покупки на маркетплейсах поддержало Минэкономразвития.