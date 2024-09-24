В России средняя ставка по рыночной ипотеке превысила 21% годовых

В России жилищные кредиты станут доступны только очень хорошим заемщикам и крупным участникам рынка из-за увеличения средневзвешенных ставок по рыночной ипотеке в крупнейших банках страны. Они уже превысили 21% годовых, причем впервые с начала 2020 года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «Дом.РФ».

На фоне роста ставки появились и другие проблемы. Банки ухудшили не только ценовые условия, но и неценовые параметры ипотечных кредитов. В частности, снижаются дисконты и увеличиваются суммы первоначального взноса.

По данным АО «Дом.РФ», средневзвешенная ставка по 20 крупнейшим ипотечным банкам по состоянию на 20 сентября превысила 21% годовых, причем побила абсолютный рекорд, если судить по расчетам Банка России, начиная с 2018 года.

На рынке новостроек ставка достигла 21,28% годовых, а на вторичном — 21,3%. Если сравнить с данными от 2023 года, то на первичном рынке ставка тогда находилась на уровне 14,21% годовых, а на вторичном — 14,45% годовых.

Как пояснил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, сейчас ипотека стала малоинтересна средним и мелким банкам. Крупные кредитные организации уже столкнулись с падением платежеспособного спроса.

«Но, как основные проводники льготных программ, они, конечно, будут утилизировать те лимиты, которые им выделяют», — добавил он.

Ранее ВТБ из-за сокращения лимитов по госпрограмме повысил размер первоначального взноса по семейной ипотеке до 50,1% от стоимости жилья.