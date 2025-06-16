Ребенка с опухолью слюнной железы спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 12-летнего мальчика с опухолью слюнной железы. Новообразование достигло 10 сантиметров в длину.

Ранее ребенок уже перенес подобную операцию, но со временем в железе возникли новые узлы. Повторные случаи всегда сложнее первичных, так как доступ к образованию осложняют рубцы.

«В ходе двухчасовой операции мы удалили долю слюнной железы, содержавшую многочисленные опухолевые узлы с сохранением лицевого нерва. Главная сложность заключалась в том, чтобы аккуратно выделить и отделить ветви лицевого нерва, проходящие через эту область», — пояснил челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.

По его словам, специалисты во время вмешательства использовали нейромонитор, чтобы контролировать нерв, и экзоскоп для точной визуализации опухоли и полного ее удаления.

Ребенку удалось сохранить двигательные функции лица. После операции он прошел курс антибактериальной терапии и вернулся домой.