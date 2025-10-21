Больницы Забайкалья стали массово отзывать лицензии на аборты по ОМС
Главврачи большинства центральных районных больниц Забайкалья отозвали лицензии на проведение абортов по ОМС. Об этом сообщило местное издание ZAB.RU.
По его информации, на сегодняшний день лицензии продолжают действовать только в Борзинской ЦРБ и Краевой больнице № 4 в Краснокаменске.
В клиниках Читы лицензии также пока есть, однако источники издания отметили, что в ближайшее время их также могут отозвать.
Комментариев от регионального Минздрава на момент публикации не поступало.
Ранее в России предложили ввести штрафы на сотни тысяч рублей за склонение к аборту. С инициативой выступил благотворительный фонд «Женщины за жизнь».