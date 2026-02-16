Более трети российских выпускников назвали слишком образованными

В среднем около 35% выпускников оказываются слишком образованными для своей работы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Это определяют по двум основным подходам. По первому из них — экспертному — исследователи смотрят, какую должность занимает выпускник: если он работает не руководителем или не специалистом высокой квалификации — значит, его образование избыточно.

Второй подход — статистический. Избыточно образованным считается выпускник, работающий по специальностям, где высшее образование необязательно. По обоим подходам число таких выпускников растет с каждым годом и в абсолютных числах, и в доле.

Меньше всего избыточно образованных выпускников в образовании, здравоохранении и науке, больше всего — в гостиничном бизнесе, общепите, транспортной и складской отраслях, а также страховании и финансах — из-за большого количества рабочих мест с рутинными задачами.

