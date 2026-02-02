HR-эксперт Быханов заявил, что в 2026 году эффективность работы станет важнее трудоголизма

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в 2026 году конкуренция на рынке труда усилится. Ключевым фактором сохранения рабочего места станет не количество отработанных часов, а эффективность и умение управлять своим временем.

По словам Быханова, исследования показывают, что около 85% сотрудников чувствуют изнеможение от бессмысленной гонки, что приводит к падению продуктивности и росту числа ошибок. Работники, которые грамотно распоряжаются временем и ресурсами, становятся более ценными для работодателей.

Эксперт отметил, что помимо профессиональных навыков в 2026 году особое значение будут иметь soft skills — умение работать в команде, адаптироваться к изменениям и развитый эмоциональный интеллект.

«Если вы способны за короткий срок создать больше "деталей", чем ваши коллеги, значит, вы эффективнее, и вряд ли вас сократят. В то время как те, кто проводит дни и ночи на рабочем месте, но не приносит ощутимых результатов, рискуют остаться за бортом», — привел слова специалиста сайт «Известия».

Кроме того, Быханов дал рекомендации, как подчеркнуть свою эффективность на собеседовании. Кандидат должен грамотно формулировать свой подход к работе и делать акцент на результативности, а не на количестве часов.