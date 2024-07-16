Депутат петербургского ЗакСа Крупник призвал ужесточить наказание за ненадлежащее содержание диких животных

По мнению депутата петербургского ЗакСа Павла Крупника, нужно сделать более суровым наказание для тех, кто содержит и разводит опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий. В частности, на территории жилых зон, в квартирах и частных домах, сообщил RT .

Соответствующее обращение депутат написал министру юстиции России Константину Чуйченко. В нем говорится, в последние годы неоднократно поднимался вопрос об ужесточении правил содержания крупных, опасных и диких животных в частной собственности.

Например, он напомнил, что в одном из районов Петербурга недавно произошел несчастный случай с нападением медведя, которого держали в вольере во дворе дома.

«Подобные трагедии происходят регулярно по всей стране. Граждане заводят диких и опасных зверей, которые регулярно нападают и травмируют своих владельцев, детей, гостей и так далее», — отметил Крупник.

По его словам, такая практика представляет общественную опасность, поэтому закон нуждается в доработке.