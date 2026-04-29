Более половины владельцев дач подтвердили, что делают огороды

Загородные участки продолжают использоваться россиянами для выращивания овощей, фруктов и ягод. Об этом со ссылкой на исследование АЦ ВЦИОМ сообщил ТАСС .

Согласно опросу, продукты для семейного потребления выращивают порядка 61% владельцев дач.

Председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов обратил внимание, что дачные участки до сих пор считаются страховкой и атрибутом русской идентичности.

«Интерес к дачной жизни выражен у менее обеспеченных граждан, многие из них рассматривают дачу как ресурс на случай необходимости выживания», — подчеркнул он.

Львов добавил, что россияне по праву считаются главными дачниками планеты.

Ранее Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что в стране стали чаще брать в аренду загородные участки. Она объяснила рост спроса на дачи закреплением удаленной работы.