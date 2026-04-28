Риелтор Перескокова отметила, что спрос на аренду дач в России вырос на фоне закрепления удаленной работы

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью радио Sputnik рассказала о текущей ситуации на рынке аренды загородной недвижимости в России. По ее словам, многие россияне предпочитают арендовать дачу или загородный дом на летний период.

Перескокова отметила, что такой формат жилья пользуется спросом у семей с детьми, людей, работающих удаленно, и жителей мегаполисов. Рост спроса на аренду загородной недвижимости обусловлен несколькими причинами.

«В первую очередь, это то, что закрепилась удаленная работа. Люди могут жить за городом без потери работы. Далее — переоценка качества жизни. После пандемии вырос спрос на природу, приватность пространства», — добавила специалист.

Эксперт также подчеркнула, что на рынке наблюдается дефицит качественных домов с современным ремонтом и коммуникациями. Особенно это касается домов в локациях, расположенных в часе-полутора езды от Москвы. В то же время, по ее словам, на рынке есть избыток предложений в виде старых дач с неудобным расположением и устаревшим ремонтом.

За последние 2–3 года цены на аренду загородной недвижимости значительно выросли. Массовый сегмент подорожал на 20–30%, а хорошие дома — на 40–70%. Топ-варианты подорожали вдвое.