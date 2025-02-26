Более половины таксистов прошли аттестацию в Москве

Дептранс: аттестацию прошли свыше 80 тысяч таксистов Москвы и Подмосковья

Более 80 тысяч водителей такси, работающих в Москве и Подмосковье, прошли обязательную аттестацию. Это более половины от 150 тысяч «активных» таксистов, сообщили РБК в пресс-службе столичного дептранса.

Аттестация представляет собой тест на знание правил провоза багажа, достопримечательностей и порядка действий на случай чрезвычайных ситуаций.

С августа прошлого года аттестация была добровольной, но с 1 марта она станет обязательной. Агрегаторы не будут выдавать заказы водителям, которые не прошли тестирование.

Тест состоит из 10 вопросов, на выполнение которых предоставляют двадцать минут. Для успешного прохождения тестирования необходимо дать правильные ответы минимум на восемь вопросов.

Руководитель отдела развития таксомоторных перевозок столичного департамента транспорта Сергей Алексюк считает, что такая мера поможет повысить безопасность пассажиров, ведь проверка включает оценку действий водителей в условиях чрезвычайных ситуаций.