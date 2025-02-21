«Известия»: обязательная аттестация для таксистов начнется в Москве 1 марта

С 1 марта водители такси в Москве и Подмосковье будут обязаны проходить аттестацию. Об этом заявил руководитель отдела развития таксомоторных перевозок столичного департамента транспорта Сергей Алексюк на пресс-конференции, организованной «Известиями» .

По словам Алексюка, такая мера поможет повысить безопасность пассажиров, поскольку проверка будет включать оценку действий водителей в условиях чрезвычайных ситуаций.

Тестирование состоит из 10 вопросов, на выполнение которых предоставляется двадцать минут. Для успешного прохождения теста необходимо правильно ответить минимум на восемь вопросов. На данный момент свыше 78 тысяч водителей успешно завершили тестирование, отметил собеседник.