Более половины россиян заявили о желании уйти с текущей работы

Порядка 52% россиян ушли бы с текущей работы, если бы у них не было потребности в заработке. Об этом сообщила пресс-служба социологического агентства «Вебер».

На своем месте остались бы 36% респондентов.Чаще это те, кто выбирает работу мечты, а не финансовые стимулы. В случае увольнения 62% трудоустроенных россиян собираются подготовить финансовую подушку для комфортного перехода на другое место. Более трети опрошенных уже начали откладывать деньги.

Россияне рассказали и о своем отношении к начальству на текущей работе: 37% признались, что руководство вызывает у них раздражение. Чаще всего это объясняют некомпетентностью начальника, грубым отношением или неуважением к сотрудникам.

В современном мире люди не хотят работать сверхурочно — так считают 74% опрошенных. При этом столько же трудоустроенных перерабатывают. Две трети россиян назвали переработки серьезной проблемой и нарушением баланса между работой и личной жизнью, 18% респондентов считают это нормой.

Половина россиян с негативом отозвалась о безынициативных сотрудниках, не прикладывающих усилий к работе, 52% опрошенных назвали зумеров более ответственными сотрудниками по сравнению с людьми старшего возраста. Каждый третий считает, что представители этого поколения более осознанны в вопросах баланса работы и личной жизни.

Ранее россияне назвали самую привлекательную мужскую творческую профессию. На первом месте оказались писатели и поэты.