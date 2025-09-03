Более половины россиян признались, что ощущают себя молодыми

Более половины жителей России — 57% — считают себя молодыми, а 36%, наоборот, говорят, что их молодость подошла к концу. Такие данные представил «Вебер», опросив 1200 пользователей старше 18 лет.

При этом 40% опрошенных считают, что молодость может длиться и после 45 лет, а 22% считают, что она заканчивается в 40. Также около трети респондентов призвали сохранить подход к определению молодежи как людей от 14 до 35 лет, а четверть предлагает поднять верхнюю планку.

При этом почти все опрошенные согласились, что нынешняя молодежь отличается от своих предшественников. Среди главных выделенных отличий — больше возможностей благодаря цифровизации, а также большая любовь к себе и личным границам.

При этом около трети респондентов считают представителей современной молодежи эгоистичными, инфантильными, недисциплинированными и ленивыми.

Опрос проводился в августе методом ривер-сэмплинга.