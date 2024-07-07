Более половины американских компаний продолжили работать в России

Более половины компаний из США продолжают работать в России после 2022 года

Свыше половины американских компаний, которые работали в России, продолжили деятельность в стране после февраля 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты отметили, что до февраля 2022 года в России было представлено 659 компаний из США. Больше всего в телекоме и IT — 143, промышленности — 129, потребительских товаров и еды — 104, туризма, спорта и развлечений — 68, предоставляющих «поддерживающие» услуги — 51.

В настоящее время по-прежнему в России работают 159 компаний, еще 178 продолжают бизнес, но с некоторыми изменениями в виде ограничения маркетинговой деятельности и приостановки инвестиций.

В стране сейчас работают такие компании, как Vans, бренды одежды Guess и Crocs, заведения Burger King, Papa John’s, TGI Fridays, производители товаров повседневного пользования Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo и другие.

Ранее стало известно, что Россия получила крупную денежную выгоду от санкций Запада.