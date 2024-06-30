Россия получила крупную денежную выгоду от санкций
ФТС: Россия выиграла на санкциях пять триллионов рублей
Импортеры из недружественных государств за два года действия санкций недополучили товаров из России на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). РФ перенаправила эту продукцию в другие страны и получила крупную выгоду, подсчитало РИА «Новости».
Согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе. По сравнению с периодом до введения ограничений удалось дополнительно получить 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). За два года торговли с дружественными государствами Россия компенсировала выпавшие доходы.
При этом уточняется, что более половины не доехавших до Запада товаров пришлось на минералы, драгоценности и металлы.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что новый пакет санкций ЕС не достигнет своих целей.