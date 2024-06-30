Россия получила крупную денежную выгоду от санкций

ФТС: Россия выиграла на санкциях пять триллионов рублей

Фото: РИА «Новости»

Импортеры из недружественных государств за два года действия санкций недополучили товаров из России на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). РФ перенаправила эту продукцию в другие страны и получила крупную выгоду, подсчитало РИА «Новости».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе. По сравнению с периодом до введения ограничений удалось дополнительно получить 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). За два года торговли с дружественными государствами Россия компенсировала выпавшие доходы.

При этом уточняется, что более половины не доехавших до Запада товаров пришлось на минералы, драгоценности и металлы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что новый пакет санкций ЕС не достигнет своих целей.

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