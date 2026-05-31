Более двух тысяч артистов из 27 военных творческих коллективов приняли участие в фестивале «Аванпост»

В Москве, на сцене Центрального академического театра Российской армии, прошел один из ключевых этапов Международного фестиваля армейской культуры и творчества «Аванпост». 27 мая военные ансамбли и театральные коллективы представили свои конкурсные программы, объединенные общей темой — «Единство народов», написал сайт телеканала «Звезда» .

В фестивале принимают участие более двух тысяч артистов из 27 военных творческих коллективов. Как отмечают организаторы, особое значение имеет то, что на общую площадку собираются военнослужащие не только из центральных округов, но и из дальних гарнизонов.

Оценка выступлений осуществляется по комплексному принципу. Член жюри и продюсер Михаил Борзин подчеркнул, что при вынесении вердикта учитывается не только техническое мастерство: «Когда мы судим, мы смотрим… не только на качество музыки, исполнения и так далее, но и на ту эмоцию, которую музыканты, коллективы формируют со сцены. Более того, как они прочувствуют сегодняшний момент — очень непростой такой для нашей Родины».

Фестиваль стартовал 24 мая. Итоги конкурса будут подведены в ближайшую субботу на церемонии награждения победителей и лауреатов. Завершится «Аванпост» грандиозным гала-концертом.