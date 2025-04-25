Более двух миллионов человек примут участие в акции «Диктант Победы» в этом году

Медведев: «Диктант Победы» в России и за рубежом напишут более 2 млн человек

Патриотическая акция «Диктант Победы» в 2025 году станет самой масштабной за все время ее проведения. Об этом на открытии акции заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев .

«В этом году диктант станет самым масштабным за всю историю. Его напишут более двух миллионов человек во всех регионах страны и других странах мира. В том числе на таких необычных площадках, как атомный ледокол „Арктика“ и Международная космическая станция», — сказал он.

Председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Театра Олега Табакова и «Современника» народный артист России Владимир Машков во время выступления на открытии «Диктанта Победы» подчеркнул, что акция дает участникам возможность не только проверить свои знания истории, но и прочувствовать «путь героя».

«Это и проверка знаний, и, наверное, наше желание и возможность в своем чувственном воображении представить наших героев и попытаться понять путь, который они прошли. А понять — значит почувствовать», — заявил артист.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Участники мероприятия должны за 45 минут ответить на 25 вопросов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В этом году тест впервые будет содержать часть заданий о специальной военной операции.