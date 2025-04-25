Более двух миллионов человек примут участие в акции «Диктант Победы» в этом году
Медведев: «Диктант Победы» в России и за рубежом напишут более 2 млн человек
Патриотическая акция «Диктант Победы» в 2025 году станет самой масштабной за все время ее проведения. Об этом на открытии акции заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«В этом году диктант станет самым масштабным за всю историю. Его напишут более двух миллионов человек во всех регионах страны и других странах мира. В том числе на таких необычных площадках, как атомный ледокол „Арктика“ и Международная космическая станция», — сказал он.
Председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Театра Олега Табакова и «Современника» народный артист России Владимир Машков во время выступления на открытии «Диктанта Победы» подчеркнул, что акция дает участникам возможность не только проверить свои знания истории, но и прочувствовать «путь героя».
«Это и проверка знаний, и, наверное, наше желание и возможность в своем чувственном воображении представить наших героев и попытаться понять путь, который они прошли. А понять — значит почувствовать», — заявил артист.
Международная патриотическая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Участники мероприятия должны за 45 минут ответить на 25 вопросов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В этом году тест впервые будет содержать часть заданий о специальной военной операции.