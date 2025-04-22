Военная история на отлично. Как и когда пройдет «Диктант Победы» в 2025 году

В 2025 году состоится уже седьмая по счету международная акция «Диктант Победы». Принять участие и проверить свои знания в военной истории сможет любой желающий. Существуют ли возрастные ограничения, какие вопросы ожидать, в чем цель и смысл «Диктанта» — эти и другие аспекты изучил 360.ru.

Что такое «Диктант Победы» «Диктант Победы» — международная акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году мероприятию придадут особое значение: 9 мая отметят юбилей — 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Интересно Это не привычный диктант. Участники не будут писать текст под диктовку, как в «Тотальном диктанте», где проверяются знания правил русского языка. «Диктант Победы» будет состоять из 25 вопросов в формате теста. Это не привычный диктант. Участники не будут писать текст под диктовку, как в «Тотальном диктанте», где проверяются знания правил русского языка. «Диктант Победы» будет состоять из 25 вопросов в формате теста.

Тема — Великая Отечественная война. Участникам предложат вспомнить хронологию событий и их даты, важные исторические фигуры, детали из биографий. В тесте возможны вопросы о художественных фильмах о войне, тематических песнях, мемориалах, оружии, местах боевых действий и другие. Задания для диктанта сформируют эксперты-историки. Их подберет Российское историческое общество.

Впервые подобное мероприятие провели в 2019 году. Тогда диктант написали свыше 150 тысяч участников из 24 стран. С каждым годом интерес к акции рос. Например, в 2023-м в «Диктанте» поучаствовали примерно 1,8 миллиона человек, а в 2024-м — более 2,5 миллиона. Победителей предыдущих лет можно посмотреть по ссылке.

Для чего проводят «Диктант Победы» Цель акции — привлечь общественность к изучению Великой Отечественной и Второй мировой войны, повысить историческую грамотность и патриотическое воспитание молодежи. Диктант основывается на четырех принципах: открытости;

добровольности;

доступности;

компетентности.

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

«Диктант Победы» проводят по четырем причинам, рассказал 360.ru историк Антон Лиманов. «Первая — повышение грамотности молодежи, чтобы она больше знала о войне, нашем прошлом, важных страницах государственности. Вторая — детям прививают моральные устои, заставляют их по-другому воспринимать такие понятия, как нравственный долг, защита слабых и другие», — отметил эксперт. Кроме того, подобные мероприятия усиливают международные связи. «Ведь все сопредельные страны воевали с нами вместе, все бывшие советские республики сражались заодно. Венгры, румыны, болгары думали, как нам помочь», — пояснил историк. Еще одна причина связана с западной кампанией по искажению истории, заявил Лиманов: принято считать, что войну начали русские, а победили в ней американцы. Задача — объяснить, что это не так.

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Когда, где и в каком формате проведут «Диктант Победы» 2025 Международную акцию организуют 25 апреля 2025 года. В ней можно будет поучаствовать очно или дистанционно. Офлайн Для очного участия в акции требуется: Зарегистрироваться на диктантпобеды.рф. Создать на сайте профиль: ввести фамилию, имя и отчество, дату рождения, выбрать страну, регион, указать номер телефона; Ввести проверочный код, который придет в СМС-сообщении; Выбрать площадку, куда будет удобно прийти для выполнения теста. Накануне «Диктанта Победы» зарегистрированному участнику придет напоминание о мероприятии. В назначенный день ему следует прийти на выбранную площадку. Документы, удостоверяющие личность, предъявлять не нужно. Организаторы выдадут 13-значный идентификационный номер. По нему доброволец сможет узнать результаты пройденного теста и скачать диплом.

Интересно На выполнение теста будет 45 минут. На выполнение теста будет 45 минут.

После написания диктанта можно получить сертификат об участии в акции. Его будут выдавать только 25 апреля очным участникам на площадке проведения мероприятия.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Онлайн Для участия в «Диктанте Победы» дистанционно тоже необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Задания откроются 25 апреля, в 09:00 по Москве. На их выполнение, как и при очном участии, отведут 45 минут. «Тест будет доступен длительное время — как на английском, так и на русском языке», — говорится на сайте акции. Кто может участвовать в акции Участие в «Диктанте Победы» добровольное и бесплатное. Это может сделать любой желающий независимо от возраста, гражданства, вероисповедания и других параметров.

Для онлайн-участия также не потребуется никаких документов, удостоверяющих личность, только предварительная регистрация на сайте.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Когда станут известны результаты «Диктанта Победы» Диплом с набранными баллами и затраченным на ответы временем можно скачать в личном кабинете участника сразу после прохождения теста онлайн. Результаты очной формы будут известны ориентировочно в июне. О точных сроках организаторы мероприятия сообщат позднее. Победителями признают тех, кто правильно ответит на все вопросы теста. Их пригласят в качестве почетных гостей на парад Победы на Красную Площадь в Москве. Кроме того, за победу в тесте можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Для этого нужно: Участвовать в акции очно; Набрать максимальное количество баллов; После оглашения результатов подать в личном кабинете заявку на получение физического диплома победителя; Получить диплом; Предъявить его приемной комиссии вуза.

Фото: Cao Yang/XinHua / www.globallookpress.com

Как подготовиться к «Диктанту Победы» К«Диктанту Победы» можно подготовиться с помощью разных источников: радио, телевидения, исторических квестов, а также посещая музеи, в том числе Музей Победы в Москве. «Там каждый день проводят квизы, экскурсии, есть детский творческий конкурс „Журавли Победы“. Очень много мероприятий», — отметил Лиманов. В Подмосковье, под Рузой, есть Музей Зои Космодемьянской: посетителям рассказывают историю смелой школьницы, которая погибла в ноябре 1941 года и получила звание Героя Советского Союза. «На станции Дубосеково под Волоколамском можно посмотреть мемориал „Героям-панфиловцам“, возложить цветы», — добавил Лиманов. По его словам, сейчас снимают много хороших фильмов к 9 Мая, по которым тоже можно готовиться к тесту. Историк привел в пример сериал «Рослый» и кинокартину «Битва за Севастополь».